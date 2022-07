01:00:08

La música nos une cuando participamos y nos dejamos llevar por nuestras propias palmas

Tremenda selección de canciones que no serían lo mismo sin un instrumento tan primitivo y gozoso como son las palmas. Del misticismo de Jim Morrison al vacileo cool de Josh Homme y sus imprescindibles Queens Of The Stone Age, pasando por el proto-punk de Iggy y sus Stooges o el boogie de Marc Bolan y sus T-Rex, hoy vamos a acabar con las manos como un pelotari ambidiestro en Mi Camerino.

¡Pincha, sube, disfruta y comparte!