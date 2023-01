54:59

El magazine @metropoliradio4 rep la visita de l'Uri Plana (@uriplana) i l'Albert Sort (@albert.siderland) del grup Siderland (@siderlandmusic) un dels participants de la segona edició del #BenidormFest2023 que presenta "Que esclati tot", la cançó en català que opta per primera vegada en la història a una preselecció per a representar a Espanya en el Festival d'Eurovisió (@eurovisiontve).

Entrevista Agustí Burriel (@agustiburriel) de ETB-Elvis Tribute Band (@etbbarcelona) grup convidat del concert benèfic 'Elvis & Friends' organitzat per #ClubElvisSpain el proper dissabte 21 de gener a Luz de Gas (@luzdegasbcn), on participaran molts artistes com @ramoncindiabloofficial, @aurelio_morata, @daniperez_bigdani o @lituseando entre altres. Aquest espectacle tindrà caràcter solidari i tot el recapte estarà destinat a Setca (@setca_bcn), centre especialitzat en el TCA.