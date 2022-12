55:00

El magazine @metropoliradio4 rep la visita del grup musical La Pegatina (@lapegatina) que després de publicar el seu disc de col·laboracions internacionals "Hacia Otra Parte", ens presenta ara "La Meva Gent" (@musica_global), un nou treball discogràfic amb sis cançons íntegrament en català, on hi ha més present que mai l'essència rumbera que tant els caracteritza i on podem escoltar col·laboracions amb Els Amics de les Arts (@elsamicsdelesarts), The Tyets (@thetyets), Santa Salut (@santa.salut) i Jazzwoman (@jazzwoman.music).