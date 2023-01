55:00

El magazine @metropoliradio4 rep la visita de la famosa periodista Karmele Marchante (@karmele.marchante) per presentar el lllibre 'No me callo' (@edicionesb_es), unes memòries honestes i valentes que recullen la llarga trajectòria professional d'una dona que no calla res, però també les seves vivències més íntimes i desconegudes.

Entrevista Rosa Renom (actriu) i Josep Maria Pou (actor i director artístic del Teatre Romea) amb l'espectacle 'El Pare', una obra de Florian Zeller que ha conmogut a milers d'espectadors d'arreu del món dirigida per Josep Maria Mestres (@josep_maria_mestres) arriba al Teatre Romea (@teatreromea) de Barcelona fins al 19 de febrer. (FOTO: ®David Ruano).