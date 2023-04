55:23

El magazine @metropoliradio4 rep la visita de _JUNO (@_soy_juno), el duet format per Zahara (@zaharapop) i Martí Perarnau IV (@perarnauiv), publica el seu segon disc 'BCN747' (@backgnoise), un nou treball on conjuguen piano, guitarra i altres eines per a endinsar-se en una distopia visual i sònica que suposa una crítica al sistema actual.

-Entrevistem Nabar Jon Ander i Maurici Biosca, ballarí i director teatral del Ballet Contemporani de Catalunya (@balletcontemporani.cat) arriba a l'Aquitània Teatre (@aquitania_teatre) amb l'espectacle 'Pere i el llop', la coneguda obra clàssica de Prokófiev.

-Conversem amb Moisès Sala, pianista, compositor català i director de 3 importants cors de Catalunya (@thenewgospelxperience @gospelproject.choir i @heavenonearth_gospelchoir), celebra els 20 anys del seu projecte de responsabilitat i acció solidària 'Gospel Sense Fronteres' (GSF).