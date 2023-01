55:10

El magazine @metropoliradio4 rep la visita de Jorge Javier Vázquez (@jorgejaviervazquez), un dels personatges més coneguts de la televisió que publica 'Antes del olvido' (@editorialplaneta), el seu nou llibre on l'autor es mostra en estat pur, sense embuts, sense por i autèntic on repassa la seva vida a la recerca de la veritable identitat.

Rep la visita de l'actor Octavi Pujades (@octavipujades) amb 'No viene a cuento' (@libroscupula), el seu primer llibre on ens descobreix que no hi ha excuses per a viure sense humor i versiona contes clàssics i contemporanis amb la seva particular actitud positiva davant la vida.