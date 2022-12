55:00

Javi Medina presenta el seu segon disc en solitari i el polifacètic Álex O'Dogherty presenta "Vuela Mi Voz" i "No se puede ser Más", al costat de la Bizarrería.

El magazine Metròpoli rep la visita del músic, compositor i intèrpret Javi Medina que publica el seu segon disc en solitari titulat 'Ángel'.

Entrevista el polifacètic actor, músic, monologuista i presentador Álex O'Dogherty per presentar "Vuela Mi Voz" i "No se puede ser Más", dos nous senzills al costat de la seva actual banda La Bizarrería, temes avançament del que serà el nou disc que sortirà al març de 2023. Parlem també de la gira amb el seu espectacle 'Imbècil', però també de la seva participació com a mestre de cerimònia al show 'The Hole X'.