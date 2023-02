Funambulista i You Say Tomato

55:00

El magazine @metropoliradio4 rep la visita del cantant i compositor Diego Cantero, FUNAMBULISTA (@funambulista). Ens presenta el seu disc més 'Animal' i ens parla de la seva extensa gira de presentació 'Animal Tour' amb un multitudinari i potent directe on les cançons del seu últim disc s'intercalen amb els temes emblemàtics de la seva discografia.

Entrevista Joan Negrié (@jnegrie) i Joan Yago, actor i autor de l'exitosa comèdia 'YOU SAY TOMATO', una singular proposta, aclamada per públic, xarxes socials i crítica que es pot veure al Teatre Condal (@teatre_condal). (FOTO: ®Jordi Egea)