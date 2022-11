55:00

El magazine @metropoliradio4 entrevista la cantant Elena Vargas (@elenavargasoficial) que després de l'èxit obtingut amb la versió "La vida és un carnaval" que l'ha portat per tota Amèrica, continua imparable i ens presenta ara 'El Escuadrón", nou single amb ritmes llatins i urbans sense perdre la seva essència flamenca.

Rep la visita de Karra Elejalde (@karra_elejalde_oficial), Matías Janick (@janickofficial) i Paco Caballero (@pacocaballerodo), actors i director de "Reyes contra Santa", la nova comèdia familiar que revolucionarà aquest nadal que s'estrena als cinemes el proper divendres 18 de novembre amb la participació de RTVE (@rtve) i Prime Video. "Si me ves aparecer" és el single compost per @sidecarsrock per la BSO d'aquesta nova pel·lícula! (FOTO: © REYES CONTRA SANTA - Morena Films - Carla Oset)