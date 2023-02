55:38

El magazine Metròpoli rep la visita de 'Llars', duet format per Letícia Martín i Eduard Balaguer per presentar 'Allò Que Es Queda'. Un nou disc on totes les cançons són amb col·laboracions d'amics i músics admirats com Gemma Humet, Roba Estesa o Alícia Rey entre molts altres.

Entrevista Raül Balam Ruscalleda, fill de la prestigiosa xef Carme Ruscalleda publica 'Enganxat', les seves memòries crues i sinceres en què explica el camí dur al qual s'ha enfrentat a causa de la seva addicció a les drogues i a l'alcohol i com ha aconseguit superar-ho.