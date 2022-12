55:00

Ens visita el cantant Carlos Right i Quique González el protagonista de 'GREASE, EL MUSICAL' que arriba al Teatre Tívoli amb una edició especial de 50 Aniversari.

El magazine Metròpoli rep la visita del cantant Carlos Right per presentar el seu senzill 'Mi Mundo', un nou tema on ha tret el seu costat més romàntic. L'artista ens parlarà d'aquesta nova cançó, del seu pas per l'Acadèmia d'Operación Triunfo (OT 2018) i dels seus pròxims projectes.

Entrevista Quique González protagonista de 'GREASE, EL MUSICAL', l'espectacle amb més ritme de tots els temps que arriba al Teatre Tívoli de Barcelona amb una edició especial de 50 Aniversari ple de cançons inoblidables que no podreu deixar de cantar i ballar.