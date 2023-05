55:00

El magazine Metròpoli rep la visita de la jove cantant i compositora tarragonina Andrea Grau per presentar 'Boig per tu', una versió del mític tema català de SAU on l'artista ha volgut experimentar amb un so molt més actual i propi de l'indie/pop alternatiu.

Entrevista Sonia Jerez, Malcolm McCarthy i Víctor Vidal, actors protagonistes de l'obra teatral 'Te Casarás en Barcelona', una història de superació inspirada en una parella migrant d'Àfrica que es pot veure al Teatre Gaudí fins el 21 de maig.