Alfred García ens presenta la proposta pel Festival d'Eurovisió i els actors i el de director de 'No Marques Las Horas' ens presenten l'espectacle teatral.

El magazine Metròpoli rep la visita del cantant Alfred García, un dels participants de la segona edició del #BenidormFest2023 que ens presenta la cançó "Desde que Tú estás", la delicada y sòlida proposta de l'artista català per a representar a Espanya en el Festival d'Eurovisió d'enguany.

Entrevista Marc Codony, Jofre Garnés i Sergio Cerdán actors i director de l'espectacle teatral 'No Marques Las Horas' que arriba tots els dissabtes de gener a la Sala On. Fins a on estaries disposat a arribar per amor?