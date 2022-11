30:48

Alicia G. Núñez nos acompaña en el METAVERSO para presentarnos su poemario «Parabellum»

Conocemos a Alicia G. Núñez desde hace tiempo en su faceta poética más performática y sonora, pero esta vez hemos podido establecer una sintonía especial en el METAVERSO, donde nos acompaña para presentarnos su último poemario «Parabellum» que publica la editorial Bala Perdida. Aunque el título no permita sospecharlo, la autora viene en son de paz y con sus amigas. La guerra quizás vaya por dentro.

Si vis pacem…

Selección musical:

Show You a Body - Haley Heynderickx - I Need to Start a Garden

Bank of Inner Criticisms - Hinako Omori - Aurelia EP

Parabellum - Buka, GUN JY - Parabellum (single)