25:43

Eva Ariza presenta esta cuidada antología que reúne haikus de diferentes autores y épocas.

Eva Ariza nos presenta esta cuidada antología publicada por la editorial Nórdica Libros que reúne haikus de diferentes autores y épocas. Ilustrada por Pep Carrió, la traducción esmerada de Rumi Sato y la edición meticulosa de nuestra invitada hacen que estas composiciones poéticas adquieran una dimensión nueva y diferente, como si de hitos espacio-temporales se trataran.

Selección musical:

Daichi - Kitaro - From The Full Moon Story

Awakening of the forest - Takashi Kokubo - Wind Oasis II. Historia del bosque y el agua

The Ballade of Puppets. In A New World, Gods Will Descend - Kenji Kawai - Ghost in the Shell 2. Innocence OST

Nageki - Kitaro - Kojiki (Remastered)

Haiku - Franco Battiato - Anthology. Le Nostre Anime CD3