42:09

«He extendido mis sueños a tus pies» es una cuidada selección de los poemas de W. B. Yeats

Con «He extendido mis sueños a tus pies», la editorial Nórdica Libros nos ofrece, en una edición bilingüe e ilustrada por Sandra Rilova, una cuidada selección de los poemas del escritor irlandés W. B. Yeats a cargo de su traductor, el también poeta Jordi Doce. Será él quien nos hable hoy del autor y comparta con nosotros algunos de sus poemas.

Selección musical:

He Wishes For The Cloths Of Heaven - Nervous - Now & In Time to Be

An Irish Airman Foresees His Death (Yeats) - Shane MacGowan & Café Orchestra - Now & In Time to Be

Yeat's Grave [Featuring No Second Troy] - The Cranberries - Now & In Time to Be (The Works of Yeats)

Recuerda que puedes participar en Metaverso haciéndonos llegar una lectura de los versos de tus autores favoritos a través del correo-e metaverso@rtve.es

Arrímate! ¡Sé Poenauta!