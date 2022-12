33:02

Recuperamos las voces de los poetas que han visitado el Metaverso de radio 3 extra para escuchar algunas de sus reflexiones sobre la poesía, la vida literaria, la palabra y la oralidad. Además recuperamos para esta ocasión algunos de sus poemas que no habían llegado a sonar.

Ambientación y elección musical:

Lunar pond - Andreas Vollenweider - Caverna Magica

Este fuego que lleva - Adriano Galante - Para Ser Cantadas

Morgengrauen - Oliver Patrice Weder, Snorri Hallgrímsson - Hallgrímsson-Weder EP

Una mujer nació poeta (feat. Conchita) - Paco Damas - Invisibles. Las Sinsombrero 2

She Tried To Kill Me - Michael Abels - Us Soundtrack

Worthy Of The Badge - Trent Reznor And Atticus Ross (2019) - Watchmen Volume 3

Literatura en progreso (Poema) - Asociación Libre de Ideas (ALI) - Bitacora de viajes Infinitos

The Beach - Nick Cave and Warren Ellis - The Road OST

Doomsday Prepper - Trent Reznor And Atticus Ross (2019) - Watchmen Volume 3

The low places - Jon Hopkins - Insides

Little girl poems - Piana - Ephemeral