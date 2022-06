30:00

Jordi Xammar, disputarà aquest cap de setmana a Chicago, una nova competició de SailGP, l'anomenada Fórmula 1 del mar, amb l'equip espanyol.

Conversem amb el regatista olímpic Jordi Xammar, medalla de bronze a la classe 470 de vela als passats Jocs Olímpics de Tòquio. Ho fem mentre ell és en trànsit cap a Chicago on aquest cap de setmana disputa, amb l'equip espanyol, una nova competició e SailGP, l'anomenada Fórmula 1 del mar. Es tracta de la competició de catamarans voladors més ràpids del món que s'eleven fins a 2 metres respecte al mar i arriben a 100 Km per hora. La competició la disputen 10 equips, entre ells Espanya que té l'equip més jove i amb més integrants olímpics, i tots amb embarcacions exactament iguals, els F50. Amb en Jordi parlem d'aquesta revolucionària disciplina de vela i de la seva exitosa trajectòria que va començar quan va navegar per primer cop amb només quatre anys.