Més que esport

Conversem amb el periodista esportiu Josep Guardiola sobre el seu llibre que s'acaba de publicar "Valorus Pro. Dones i Vida" , el segon volum de la colecció "Valorus" que aprofundeix en el món de l'esport a través de 12 dones esportistes que expliquen les seves experiències personals més enllà de l'àmbit professional.

En els diferents articles que componen el llibre, sovint narrats en primera persona, aquestes figures destacades del món de l'esport expliquen cóm han afrontat etapes difícils al llarg de la seva trajectòria i cóm aquestes han incidit en el seu dia a dia, tant esportiu com personal.

El llibre reflecteix problemes de la societat actual però també fa èmfasi en esportistes catalanes que, en el seu moment, van ser pioneres en les seves diferents disciplines. Són històries de superació de dones que, malgrat les dificultats, han arribat allà on somniaven, escrites per elles mateixes i per diferents professionals del periodisme.