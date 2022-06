30:33

Ens apropem a la Unió Esportiva Santboiana, que acaba de guanyar la lliga de rugbi que no aconseguia des de feia setze anys i ho ha fet l'any del seu centenari.

En el nostre habitual recorregut per la geografia catalana a través de l'esport, avui ens aturem a la localitat de Sant Boi de Llobregat, municipi de l'àrea metropolitana de Barcelona ubicat al marge dret del delta del riu Llobregat. La ciutat, amb un bon patrimoni cultural, destaca també pel seu entorn natural amb un 60% de la seva superfície forestal, agrícola i fluvial, per la qual cosa és un pulmó verd situat a només 10 km de la capital catalana. Un entorn ideal per l'esport al qual ens acostem aquest divendres perquè un dels seus clubs esportius més emblemàtics, la Unió Esportiva Santboiana, acaba de guanyar la lliga de rugbi que no aconseguia des de feia setze anys i ho ha fet, precisament, l'any del seu centenari. Passegem per Sant Boi de la mà de la presidenta del club, Aurora Bravo, i de la regidora de turisme, Elisabet Latorre.