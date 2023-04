29:54

Lester Fernández, Jaume Rovira i Pau Salvà són tres esportistes solidaris que competiran a la pròxima edició de la Cursa ciclista Titan Desert al desert del Marroc.

Conversem amb tres esportistes solidaris que competiran a la pròxima edició de la Cursa ciclista per etapes Titan Desert al desert del Marroc gràcies a les "Titan Life Becas" que premien el seu projecte solidari amb la inscripció a la cursa. Ells són Lester Fernández, Jaume Rovira i Pau Salvà. Rovira, professor a Lleida, participarà en la seva segona Titan Desert amb la seva bicicleta carregada de kits solidaris amb regals pels nens més desfavorits que trobi per les zones on passa la cursa. Lester Fernández, exciclista professional a Cuba i que actualment té una discapacitat del 80%, competirà per primer cop a la Titan per demostrar que pot superar aquest repte i donar visibilitat a la discapacitat. Ell gairebé no pot caminar i va en cadira de rodes, però passa una bona part de la vida a la seva bicicleta. Finalment, l'alacantí Pau Salvà competirà per cinquena vegada a la prova i recaptarà fons pels nens marroquins amb hemofília, malaltia que ell mateix pateix i que no li ha impedit competir al màxim nivell i arribar a ser líder de la Titan l'any 2019.