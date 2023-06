31:57

Parlem de cultura i esport a través de l'obra de teatre "Messi te quiero (o no)" que s'estrena aquest diumenge, 4 de juny, a la Sala On de Barcelona. L'obra, escrita i dirigida per Sergio Cerdán, tracta el tema de l'homofòbia al món de l'esport i, més concretament en el futbol. El protagonista de l'obra és Bruno, estrella d'un equip de futbol, que té una vida d'èxit i admiració. Però quan coneix l'Oriol, becari de la televisió local, s'haurà de replantejar moltes coses. La història vol mostrar el tabú que suposa l'homosexualitat en el món de l'esport professional.

L'espectacle, que s'estrena aquest diumenge 4 de juny, es podrà veure tots els diumenges d'aquest mes a les 8 del vespre a la sala On de Barcelona.