Més que esport

30:00

Conversem amb en Sergi Monrabà, autor del llibre "Emboscats" de l'editorial Cosetània, i amb els seus tres companys de l'experiència al bosc que relata aquesta publicació.

En plena pandèmia i enmig d'una crisi ecològica sense precedents, el Sergi, amb el seu germà Oriol i els seus amics Adrià Reales i Eric Gámiz, van decidir sortir temporalment de la roda productiva de consum per endinsar-se al bosc i expetrimentar qué és viure de manera sostenible.

Per fer-ho van passar mesos estudiant a fons la fauna i la flora de l'entorn al mateix temps que construien una cabana de fusta en un racó amagat del massís del Montseny que els servia com a refugi. El seu objectiu era subsistir servint-se únicament dels recusos alimentaris que el bosc els posava a disposició, com a ara plantes, fruits o arrels. El llibre és el relat d'aquesta història d'amistat i superació que ens acosta a la cara més salvatge i lliure del món animal, alhora que reflexiona d'una manera crítica sobre problemàtiques com la crisi climàtica i la globalització.