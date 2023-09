Més que esport

30:00

Robert Hernando presenta "El cáncer partido a partido. Firmando el empate"

Ens acompanya l'ex conseller de l'Espanyol i escriptor Robert Hernando i ens presenta el seu llibre "El cáncer partido a partido. Firmando el empate" Hernando va ser diagnosticat d'un mieloma múltipe, un agressiu càncer hematològic que l'ha tingut d'hospital en hospital a la recerca d'un tractament efectiu.

Aquesta dura experiència ha dut l'autor a publicar la seva vivència en primera persona i sense cap filtre. L'escriptor igualadí explica la manera com ell, apassionat del futbol i seguidor de l'Espanyol, afronta la seva particular lluita per la vida partit a partit, com va populartitzar el Cholo Simeone. Com si cada punxada, cada intervenció, cada ingrés o cada tractament fo un partit de utbol que cal superar donant-lo tot sempre al camp.