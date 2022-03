30:15

Parlem del Ral·li internacional Barcelona-Sitges de cotxes d'època que torna aquest cap de setmana després de dos anys d'absència per la pandèmia. La històrica prova arriba a la seva 64a edició i recupera els seus trets característics que l'han convertit en una referència en l'àmbit europeu en aquesta mena d'esdeveniments. El ral·li tornarà a comptar amb una nodrida participació de cotxes i motos d'època, molts d'ells centenaris, procedents de diversos països i els pilots i els seus acompanyants aniran, com sempre, vestits amb roba adequada a l'època dels seus vehicles que han de ser de fabricació anterior al 1928. El Ral·li sortirà de la Plaça Sant Jaume de Barcelona diumenge dia 20 al matí i arribarà al Port d'Aiguadolç de Sitges on tindrà lloc la festa final.