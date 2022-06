30:00

Parlem de la quarta edició del torneig de futbol adaptat "Enfutbola't. Futbol per a tothom", que tindrà lloc aquest dissabte, 11 de juny, i que torna després de dos anys d'absència per la pandèmia. Es tracta d'una jornada lúdic-esportiva organitzada per la Fundació Catalana de Futbol que té com a protagonistes a jugadors i jugadores amb diversitat funcional, intel·lectual i sensorial. La jornada, que enguany es farà a les instal·lacions esportives de la Unió Esportiva Vic, comptarà amb gairebé 900 participants procedents de 50 equips d'arreu de Catalunya que disputaran 75 partits. Els objectius de l'esdeveniment són mostrar a la societat que el futbol és un esport obert a tothom i oferir un dia de diversió a tots aquests i aquestes joves que estimen aquest esport, però que no disposen d'un espai on poder competir.