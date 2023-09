30:00

Ens acompanya l'actual entrenador de la tennista número 3 del ranking mundial, la nord-americana Coco Gauff, que el passat 9 de setembre va guanyar l'Open USA, el seu primer Gran Slam. Ho va fer de la ma d'un català, Pere Riba, que fa uns anys que viu a Florida i es dedica a entrenar des que es va retirar de les pistes. Riba, que passa uns dies a Barcelona on va néixer, ens visita al Més que Esport per parlar-nos de com fa només uns mesos va rebre una trucada de l'entorn de la jove estrella nord-americana, de 19 anys, per demanar-li que fos el seu nou entrenador. Des d'aleshores Coco ha guanyat dos tornejos Màster Mil i l'esmentat Open dels Estats Units, els millors títols de la seva carrera.

Pere Riba va ser professional del tennis, va participar en tots els Grans Slams i el seu millor ranking va ser el 65 del món abans que les lesions i un greu accident de cotxe l'obliguessin a retirar-se prematurament al Juny de 2020. Des d'aleshores es va establir a Florida on ara triomfa com a entrenador d'éxit.