Més que esport

30:00

La Marató de Boumort és un esdeveniment esportiu que consta d'una marató i una mitja marató de muntanya, una caminada no competitiva i de curses per la mainada.

En el nostre habitual recorregut per la geografia catalana a través de l'esport, avui ens aturem la localitat lleidatana d'Organyà, a l'Alt Urgell, un municipi pirinenc que s'entén a la dreta del riu Segre i del que es conserva el que es considera el text literari en prosa més antic escrit en llengua catalana, les Homilies d'Organyà. A banda del patrimoni històric i cultural de la vila, l'entorn d'Organyà ofereix un gran patrimoni natural. Un entorn que demà dissabte es pot conèixer a través de la Marató de Boumort, un esdeveniment esportiu que consta d'una marató i una mitja marató de muntanya, una caminada no competitiva i de curses per la mainada. La cursa arriba fins a la reserva nacional de Caça de Boumort i permet als participants trepitjar l'imponent Serra del mateix nom així com la Vall de Cabó.