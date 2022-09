29:57

Conversem amb l'esquiadora olímpica catalana Núria Pau que el passat mes de Maig va anunciar la seva retirada de l'alta competició desprès d'haver assolit el seu somni de nena de competir en uns Jocs Olìmpics d'Hivern. Va ser el passat mes de Febrer als Jocs de Pekin en la prova d'slalom gegant i, malgrat caure durant la segona mànega, va aconeguir el seu repte.

El camí per arribar-hi, però, no va ser fàcil i la Núria va passar molt de temps viatjant sola a competir sense cap equip al darrera, tot i que l´últim any va formar part del primer equip català femení d'esquí, el Fast Holaluz, que ella mateixa va ajudar a crear. Ara s'ha retirat de la competició però continua vinculada a l'esquí, la seva gran passió, com a entrenadora i el seu objectiu és traslladar tots els seus coneixements i experiències d'elit a les noves generacions.