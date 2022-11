30:10

Conversem amb el periodista i escriptor tarragoní Enric Pujol que ens presenta la seva darrera obra: "Nou Estadi. Cinquanta anys fent història". El llibre vol fer una mirada enrere per explicar tots els esdeveniments, les remodelacions, les millores i els partits jugats pel Nàstic durant aquest mig segle de vida. També vol aprofitar per fer un viatge al passat per conèixer els altres camps de futbol on va jugar el Nàstic de Tarragona des de la seva fundació, l'any 1914, i fer un petit repàs de l'evolució del futbol integrat en la societat civil de la ciutat.

Enric Pujol és llicenciat en literatura espanyola i periodisme i va treballar durant gairebè 40 anys a RNE a Tarragona, primer com a cap d'esports, desprès de cap d'informatius i els tres darrers anys com a director. Com a eescriptor ha publicat 50 llibres, 9 d'ells dedicats al Gimnàstic de Tarragona.