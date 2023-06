32:58

Parlem d'esport solidari a través del repte de natació en aigües obertes que el català Marc Guitart i altres sis nedadors faran entre el 17 i el 23 de juny quan tenen previst nedar entre Barcelona i Mallorca i tornar contra el càncer infantil. Guitart és un nedador amateur de llarga distància que fa reptes solidaris des que la seva filla Roser va superar un càncer que li van diagnosticar quan només tenia 3 anys. La nena va ser tractada amb èxit a l'Hospital de Sant Joan de Déu i el seu pare va fer un primer repte solidari el 2019. Ara es prepara per al seu nou objectiu, aquesta vegada unint la seva organització, "Swim4Children", amb la de "PoliciasxValientes", associació solidària de la policia municipal de Terrassa que acompanya al Marc en el repte. El català, juntament amb altres sis esportistes, nedaran per relleus per recaptar fons pel Sant Joan de Déu Pediàtric Center, tot un referent en la lluita contra el càncer infantil. Junts buscaran recaptar el més possible amb l'objectiu que un dia aquesta malaltia es curi al 100 %. És el seu desig i la seva esperança.