Més que esport

La Mitja Marató de Barcelona, que ja ha tancat inscripcions, comptarà amb 21 mil atletes, una de les xifres més altes de la història.

Parlem de la Mitja Marató de Barcelona que enguany arriba a la 33a edició i que tindrà lloc aquest diumenge, 19 de febrer, just un mes abans de la prova gran, la Marató de Barcelona, que es disputarà el 19 de març. Totes dues proves arribaran enguany a xifres de participació prepandèmiques. La Mitja, que ja ha tancat inscripcions, comptarà amb 21 mil atletes, una de les xifres més altes de la història. En parlem, però no només del tema esportiu sinó també de les moltes històries humanes que hi ha al darrere dels participants en aquestes proves atlètiques que passen per alguns dels punts més emblemàtics de Barcelona. Una d'aquestes històries és la del Txema i el seu fill Marc que avui ens acompanyen juntament amb el director de la Marató, Mauro Llorens.