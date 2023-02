Més que esport

30:00

Ens acompanya un entrenador de bàsquet portuguès però català d'adopció que va arribar a Badalona l'any 2006 gràcies a la seva passió pel bàsquet. Ell és Milo Nunes que volia ser entrenador i aprendre amb els millors, per aixó va viatjar al bressol del bàsquet català i va viure de prop tota la saviesa d'Aito Garcia Reneses durant dues temporades.

La vida i el bàsquet el van dur desprès a Málaga, amb Unicaja, i més enllà de les nostres fronteres, a una Universitat nordamaricana a Missouri, a Ucraina per entrenar el Bàsquet Kiev, a Holanda i a Andorra, a més de passar, de nou a Espanya, per Osca i tornar a Catalunya per entrenar al Girona.

Durant la seva trajectòria va entrenar a joves que desprès van triomfar, com Ricki Rubio o Alex Abrines, i va treballar al costat de tècnic com el mateix Aito o Quim Costa. Ara, als 40 anys, viu a Barcelona i te una acadèmia de joves jugadors. HA voltat pel món però realment casa seva són dues ciutats: Lisboa i Barcelona.