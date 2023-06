Més que esport

30:00

Conversem amb l'ex jugador internacional d'hoquei patins i actual entrenador Mia Ordeig. Ell i el seu equip, el Sant Just, van fer història el passat 22 de Maig quan van aconseguir l'ascens a l'OK lliga, la màxima categoria de l'hoquei espanyol, per primer cop. Ha estat el primer gran éxit com a tècnic d'un Mia Ordeig que va debutar com a jugador a l'OK lliga als 17 anys amb el Club Patí Vic i que ha tingut una brillant carrera. Va passar pel Vic, el Barçai el Voltregà i va sumar 31 títols a nivell de clubs i 4 Copes del món i dues d'Europa amb la selecció espanyola abans de retirar-se el 2020 als 39 anys, desprès de 23 temporades com a professional.

El català, fill del també ex jugador i entrenador Catxo Ordeig, sempre ha compaginat la competició com a jugador d'alt nivell amb la formació a l'hoquei base i ha exercit d'entrenador des de les categories inferiors. Ara tindrà l'oportunitat de dirigir, per primer cop, un equip a l'OK lliga.