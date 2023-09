Més que esport

30:09

En el nostre habitual recorregut dels divendres per la geografia catalana a través de l'esport avui ens aturem a la capital del Bages, Manresa, considerada també la capital interior de Calalunya.

Situada a 67 Km de Barcelona i amb una població de 76 mil habitants, Manresa és un important nus de comunicacions gràcies a la seva situació geogràfica a mig camí entre Barcelona, Girona, Lleida, Andorra i França. Una ciutat amb una impactant façana monumental i amb rutes com la medieval, la barroca, la modernista o la ruta ignasiana, però també amb un bon teixit esportiu liderat per l'equip de bàsquet del Baxi Manresa, però amb molts altres esports i entitats centenàries, com el Centre Excursionista del Bages. Aquest centre organitza des de fa més de 30 anys la Marxa Rasos de Peguera-Manresa que enguany arriba a la seva trenta-unena edició i que tindrà lloc demà dissabte. Una marxa no competitiva però puntuable pel Circuit Català de Caminades de Resistència de gairebé 80 Km de recorregut enmig d'un atractiu entorn natural i amb final a la capital de la comarca barcelonina del Bages.