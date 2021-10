30:00

Ens acompanya Marc Guitart, nedador amateur en aigües obertes

Ens acompanya Marc Guitart, nedador amateur en aigües obertes que acaba de tornar de Mallorca després d'intentar, juntament amb Alberto Lorente, un repte solidari, nedar des de Palma a Barcelona pel càncer infantil. El Marc i l'Alberto no van poder acabar la prova esportiva a causa de les inclemències meteorològiques i la mala mar, però sí que han assolit l'objectiu de donar visibilitat al càncer infantil, una malaltia que va patir la filla d'en Marc quan només tenia tres anys. Els dos esportistes catalans han deixat obert aquest projecte que també té com a objectiu recaptar fons per la investigació de la malaltia a l'Hospital de Sant Joan de Deu.