Més que esport

Ens visita Josep Escoda, actualment cap de la Unitat de Relacions Internacionals i nous desenvolupaments del CAR de Sant Cugat.

Llicenciat en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport per l'INEFC de Barcelona l'any 1982, Escoda és un pioner en la tecnologia aplicada a l'esport peró també un ex esportista d'alt rendiment. Polifacètic, inquiet i amant dels esports de risc, el català va competir com a gimnasta, futbolista i pilot de motocross a nivell estatal i en esquí "Freestyle" a nivell internacional, modalitat en la que va participar al Mundial de l'any 1986.

Com a entrenador d'esquí als Jocs d'hivern de Calgary 1988 i desprès amb projectes tecnològics, Josep Escoda ha participat en tots els Jocs Olímpics des de Barcelona 92, on va fer projectes de biomecànica, fins a Rio 2016. Escoda és també un dels creadors del Centre d'Alt Rendiment de Sant Cugat, l'any 1987, centre al que ha estat vinculat tots aquests anys dirigint les seccions d'Investigació, Ciències de l'Esport i Unitat de tecnologia del CAR.