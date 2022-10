32:14

Ens visita el campió olímpic de vela José Mª Van De Ploeg en el marc de la sèrie d'entrevistes que aquest darrer trimestre del 2022, any del 30é aniversari de Barcelona 92, estem dedicant als medallistes catalans d'aquells inoblidables jocs.

Amb ell recordem la medalla d'or que va guanyar el 3 d'Agost de 1992 sense necessitat de sortir a competir aquesll dia perquè ja era matemàticament campió a la classe Finn de vela. "Vander" tenia 34 anys en aquell moment i la particularitat que va ser campió olímpic desprès d'haver viscut ja la medalla d'or quatre anys abans a Seul com a entrenador de José Luis Doreste. No es coneix un altre cas de campió olímpic primer com a entrenador i desprès com a esportista. 30 anys desprès Van der Ploeg continua navegant i competint sense la presió de l'esport d'elit.