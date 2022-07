30:55

En el nostre habitual recorregut dels divendres per la geografia mundial gràcies als i les esportistes de Casa Nostra repartits per les ciutats del món, avui conversem amb un jugador internacional d'handbol que acaba de guanyar la lliga suïssa amb el seu actual equip, el Kadetten Schaffhausen, i que anteriorment va viure, i guanyar títols, també a Alemanya, Macedònia i Hungria. Ell és Joan Cañellas, ex jugador de Granollers i Barça i que ha guanyat set lligues amb sis equips diferents de cinc paisos també diferents. Amb ell parlem de cóm és la vida lluny de casa i la seva adaptació a les diferents ciutats on ha viscut i treballat. A més, en Joan ens acosta a la seva actual ciutat, Schaffhausen, una localitat travessada pel rio Rin i amb un gran patrimoni històric i artístic on el jugador català, la seva dona i les seves dues petites filles es troben com a casa.