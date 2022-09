International Women In Sport Congress

30:24

Parlem de l'International Women In Sport Congress, el primer Congrès Internacional de l'Esport Femení, que organitza la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, la UFEC, aquests 15 i 16 de Setembre a l'Auditori del FC Barcelona.

La trobada preten ser un lloc d'intercanvi d'experiències, de bones pràctiques, de coneixement en primera persona i d'històries emocionants entorn a l'esport femení. Per aixó s'organitzen sis taules rodones per debatre sobre els aspectes més rellevants del dia a dia de les esportistes d'èlit, les seves trajectòries, el lideratge esportiu en femení i amb temes com a LGTIQAfòbia o sexe i gènere en norm,ativa esportiva, entre d'altres.

En parlem amb la Secretària General de l'UFEC, Isabel Pérez i les esportistes ponents Laura Ràfols, ex portera del Barça i Responsable de Futbol Femení a la Federació Catalana de Futbol, i Paloma Pujol, pionera del futbol free-style a espanya.