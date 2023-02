Més que esport

30:00

En parlem amb el director de The Ungravity Academy, Lao Díaz, i amb l'entrenador i sots campió de Catalunya d'skate Street Albert Seguès.

La primera escola indoor d'skate de Catalunya es va inaugurar el passat mes de setembre i aspira a convertir-se en una de les meques esportives del monopatí amb unes instal·lacions de més de 1300 metres quadrats a l'Hospitalet creades especialment per aprendre, practicar i gaudir de l'skate a l'interior. Es tracta d'un nou concepte d'Skatepark on practicar aquest i altres esports urbans.

Actualment, els esports urbans són cada cop més populars i des que algunes de les seves disciplines, com l'skate, s'han convertit en olímpiques cada cop tenen més practicants. Va ser l'any 2016 quan el Comité Olímpic Internacional va decidir catalogar l'Skate, el BMX i el Breakdance com a disciplines olímpiques oficials a partir dels passats Jocs de Tòquio 2020. En parlem amb el director de The Ungravity Academy, Lao Díaz, i amb l'entrenador i sots campió de Catalunya d'skate Street Albert Seguès.