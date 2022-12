30:56

Ens visita l'extenista Jordi Arrese en la sèrie d'entrevistes que aquest darrer trimestre del 2022 estem fent amb els medallistes catalans dels Jocs de Barcelona 92 en el seu trentè aniversari. Arrese va guanyar contra tot pronòstic la medalla de plata de tenis en un torneig on competien tots els grans noms del moment. La seva medalla, després de perdre una final de 5 sets i més de 5 hores de joc que es va endur el suïs Marc Rosset, va ser una sorpresa per gairebé tothom, però no per ell que es va preparar intensament durant més de quatre mesos amb l'únic objectiu de pujar al podi als Jocs de la seva ciutat. Amb ell recordem aquells dies màgics de 1992 que van marcar la seva carrera i el van donar a conèixer al gran públic que no ha oblidat a "Jordi medalla".