Ricky Rubio va crear una Fundació que du el nom de la seva mare i que investiga i lluita contra el càncer i la integració social per a nens i joves desfavorits.

Conversem amb tota una estrella de l'NBA, el jugador de bàsquet català Ricky Rubio, actual jugador dels Cleveland Cavaliers i que porta 12 anys a la lliga professional nord-americana. El jugador, nascut al Masnou, té el rècord de precocitat a la lliga espanyola, on va debutar amb el Joventut l'any 2005 a 14 anys, 11 mesos i 24 dies. Després de sis anys a la Penya va fitxar pel Barça i, entre els dos equips, va guanyar tots els títols possibles a Europa amb només 20 anys: Eurolliga, Copa ULEB, Eurocup, Lliga ACB, Copa del Rei i Supercopa d'Espanya.

El 2011 va començar a Minnesota una carrera a l'NBA que encara continua a Cleveland després de passar també per Utah Jazz i Phoenix Suns.

Ricky Rubio és un esportista d'èxit, però també un home compromès que l'any 2018, dos després de la mort de la seva mare, va fundar la Fundació que du el seu nom i que té com a principal objectiu la investigació i la lluita contra el càncer, així com la integració social per a nens i joves desfavorits a través del bàsquet.