Pau Salvà va córrer amb una beca "Titan life" per recollir fons per la investigació de hemofilia i perquè els nens del Marroc amb aquesta patologia puguin beneficiar-se'n.

Conversem amb el ciclista alacantí Pau Salvà que va participar en la darrera edició de la Titan Desert al Marroc, la cinquena per ell, amb una beca "Titan life" pel seu projecte solidari. Pau, ciclista professional, té hemofília, però aquesta condició no li impedeix ser esportista i rendir al màxim, com demostra el fet que, a l'edició de 2019, va arribar a ser líder de la Titan i que sempre lluita entre els millors. Enguany, però, el seu màxim objectiu, més enllà de competir com sempre, era donar visibilitat a l'hemofília i recollir fons per la investigació i perquè els nens del Marroc que tinguin aquesta patologia puguin beneficiar-se del tractament adient.

L'hemofília, que és hereditària, és un trastorn de la coagulació de la sang que es manifesta amb un major risc d'hemorràgies que poden sorgir de forma espontània o després d'una lesió i que precisa un tractament per estabilitzar els nivells i permetre als afectats tenir una vida normal.