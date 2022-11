30:36

Ens visita la periodista Olga Viza que recentment ha rebut el premi "Ofici de periodista" del Col·legi de Periodistes de Catalunya com a homenatge als seus més de 40 anys de trajectòria professional. Viza va començar la seva carrera com a periodista esportiva a TVE quan només tenia 19 anys i estava estudiant a la Universitat Autònoma de Barcelona.



A partir d'aleshores ha cobert tota mena d'esdeveniments esportius de gran nivell, com Jocs Olímpics i Mundials de futbol, entre d'altres. L'esport va ser la seva escola i sempre l'ha acompanyat, però Olga Viza ha destacat per una carrera professional versàtil on també ha dirigit i presentat informatius, com el del migdia d'Antena 3 TV durant deu exitosos anys, i diversos programes en diferents mitjans, entre ells RNE on actualment col·labora a "Las tardes de RNE" de Carles Mesa.



Amb ella repassem la seva trajectòria i compartim vivències i experiències del periodisme.