Més que esport

Ens acompanya la pentatleta catalana Laura Heredia que el passat mes de juny es va convertir en la primera dona espanyola en classificar-se per uns Jocs Olímpics en Pentatló modern. La Laura competirà als Jocs de París 2024 després que obtingués la classificació als Jocs Europeus que es van disputar a Cracòvia on va assolir la medalla de plata, la primera en categoria absoluta. La catalana, de 23 anys, té al darrere ja un brillant currículum i ha estat campiona d'Europa sots 24. Als darrers Jocs, els de Tòquio, Heredia es va quedar a les portes de la classificació i va ser la primera reserva d'uns Jocs on sí que va competir el seu germà gran, Aleix, que ara busca també la plaça per París on podrien coincidir els dos germans.