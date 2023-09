Més que esport

30:00

El gironí va jugar a l'Olot els dos darrers anys de la seva carrera fins a la retirada aquest estiu. Ara s'està adaptant a la seva nova vida.

Ens acompanya el ja exfutbolista gironí Eloi Amagat, que el passat 8 d'agost va anunciar la seva retirada a 38 anys. Llegenda del Girona, el club de la seva vida, l'Eloi va passar pel Palafrugell, el Gavà i el Llagostera abans de consolidar-se al club gironí del qual va ser capità. És l'únic futbolista que ha jugat amb el Girona a tercera, segona B, segona i primera divisió i va ser el capità de l'històric ascens a la màxima categoria per primer cop a la seva història el 4 de juny de 2017. Un any després Amagat va abandonar definitivament el Girona i va tenir una enriquidora experiència a Nova York jugant una temporada al New York City. El gironí va jugar a l'Olot els dos darrers anys de la seva carrera fins a la retirada aquest estiu. Ara s'està adaptant a la seva nova vida i preparant-se per un futur laboral que vol que continuï lligat al món del futbol.