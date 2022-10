30:08

En la sèrie d'entrevistes que aquest 2022, any del 30è aniversari de Barcelona 92, estem fent als medallistes catalans d'aquells inoblidables Jocs, avui ens visita l'exfutbolista Antoni Pinilla. Format a les categories inferiors del Barça, on va debutar al primer equip als 18 anys, i amb un recorregut per diversos equips de primera i segona divisió que va finalitzar al Nàstic de Tarragona, Pinilla tenia vint-i-un anys quan va formar part de l'equip olímpic espanyol que va guanyar l'or als Jocs de Barcelona. Amb ell repassem aquella trajectòria olímpica que va portar a l'equip que entrenava Vicente Miera des de la concentració, la fase de grups i les primeres eliminatòries a València fins a la final contra Polònia al Camp Nou que va guanyar l'equip espanyol per 3 a 2. Un equip ple de talent jove amb noms com Pep Guardiola, Luis Enrique, el Chapi Ferrer o Abelardo, entre d'altres, i un jove Antoni Pinilla.