Més que esport

Conversem amb l'exfutbolista Marcial Pina, conegut com a Marcial, que va jugar al Barça i l'Espanyol, però que va assolir els seus èxits més importants al club blaugrana on va jugar més de 8 anys, 5 d'ells al costat de Johan Cruyff i d'altres noms mítics com Rexach, Asensi, Sotil o Sadurní. Junts van guanyar una lliga el 1974 que feia 14 anys que no s'aconseguia. Asturià de naixement, però il·licità de vocació perquè va viure a Elx des dels dos anys i allà va començar a jugar a futbol, Marcial va fitxar per l'Espanyol l'any 1966 i va arribar al Barça el 69 per ser titular indiscutible fins que unes desavinences amb l'entrenador Rinus Michels el van fer deixar el club blaugrana i fitxar per l'At. Madrid on es retiraria l'any 1980. 43 anys més tard Marcial, que va ser promotor immobiliari a Elx on va tornar després de deixar el futbol, explica que ha tingut una molt bona vida i ha construït una gran família, amb 5 fills i 4 néts, però lamenta no haver pogut desenvolupar una bona carrera com a entrenador.