30:00

Conversem amb l'exfutbolista català José Martínez que va ser capità del Girona, on va jugar entre 2005 i 2013 i va aconseguir dos ascensos, primer a segona B i després a segona divisió l'any 2008. Ell i els seus companys van portar el Girona per primer cop al futbol professional i el van deixar a les portes d'un ascens a primera que no es va assolir fins a l'any 2017. Parlem amb José Martínez justament quan el Girona està protagonitzant un espectacular inici de temporada fins i tot arribant a liderar la primera divisió fa uns dies. Amb ell comentem aquesta evolució de l'equip gironí i repassem la seva trajectòria que també va passar per un any a Xipre, a l'Òmnia de Nicòsia, i al Múrcia, abans d'acabar la seva carrera al futbol més modest de l'Olot i el Palamós.

Actualment, José Martínez és president del Vilablareix, club de la tercera catalana on va penjar les botes i on també va ser director esportiu, i compagina la gestió esportiva amb una empresa d'hostaleria on treballa.